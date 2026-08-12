Prep Series

Bienvenue à Sandover Prep, où les délinquants sont légion... et où l'on ne peut faire confiance à personne. Découvrir que sa mère va épouser un riche inconnu peut suffire à faire tourner la tête de n'importe quel jeune de dix-huit ans. Et pour RJ Shaw, ça ne s'arrête pas là : il est envoyé à Sandover Prep pour sa dernière année. S'il y a un endroit où un pirate informatique comme RJ n'a pas sa place, c'est bien dans un pensionnat de garçons pour riches délinquants. Il se dit qu'il est inutile d'essayer de s'entendre avec qui que ce soit. Jusqu'à ce qu'il rencontre Sloane Tresscott dans les bois, à la lisière du campus. Magnifique et la langue bien pendue, Sloane est une pure tentation. Mais elle est aussi la seule fille qu'il lui est interdit de toucher. La fille du directeur. Mais RJ ne croit pas aux règles. Bien sûr, Sloane insiste sur le fait qu'elle ne veut plus de garçon cette année, mais il la désire, et il va la conquérir même si cela doit le tuer - à moins que son ex-petit ami, le roi de Sandover, ne le tue d'abord.