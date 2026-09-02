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Les fleurs du mal

Hannah Dennison

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Le village de Honeychurch est en ébullition. L'un des habitants a ramené d'un voyage en Turquie une jolie fiancée et tout le monde est ravi à l'idée d'un mariage. Une grande fête est organisée en leur honneur, mais entre l'entrée et le dessert, un villageois est retrouvé mort noyé dans le lac du domaine. Un meurtre ? C'est probable, d'autant que dans quelques jours doit se tenir le concours floral où le plus beau jardin sera récompensé et la concurrence est féroce. De là à imaginer que certains veulent se débarrasser de leurs concurrents, il n'y a qu'un pas. Lorsqu'un deuxième crime est commis, Kat la détective amateur sait qu'il n'y a pas de temps à perdre. Elle doit absolument découvrir le pot aux roses avant que le meurtrier lui coupe l'herbe sous le pied et ne sème d'autres cadavres...

Par Hannah Dennison
Chez City Editions

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Auteur

Hannah Dennison

Editeur

City Editions

Genre

Romans policiers

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Les fleurs du mal

Hannah Dennison trad. Karine Forestier

Paru le 02/09/2026

304 pages

City Editions

8,90 €

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