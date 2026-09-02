L'Evangile de Septimanie

A Narbonne, un chasseur de trésors est retrouvé assassiné chez lui, le crâne fracassé. La veille, il avait confié à Pierre Cavaignac et Marjolaine Karadec, archéologues et francs-maçons, un extraordinaire rouleau de cuivre gravé en araméen et en grec ancien. Cavaignac et Karadec décident de tout faire pour retrouver la suite du manuscrit. Le texte semble étroitement liée au village de Rennes-le-château où, un siècle auparavant, l'abbé Saunière aurait mis au jour un fabuleux trésor dont il aurait emporté le secret dans la tombe. L'enquête de Cavaignac et Karadec les conduit sur les traces d'une société secrète qui n'hésite pas à semer des cadavres derrière elle pour protéger un secret vieux de deux mille ans. Le secret d'un évangile dont la révélation serait synonyme de tous les dangers...