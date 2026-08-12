Mon rien préféré

Télio et Mirabelle sont élevés comme frère et soeur, au sein de la même famille. Pourtant, ils n'ont aucun parent en commun. Mais peu importe : ils sont inséparables. Ils s'adorent et se connaissent par coeur. Le jour où ils comprennent que le père de Mirabelle et la mère de Télio sont en pleine rupture, c'est la panique. Car si les deux enfants ne sont rien l'un sans l'autre, aux yeux de la loi, ils ne sont rien l'un pour l'autre. Afin d'échapper au risque d'être séparés, toutes les solutions seront admises, même - et surtout - les plus improbables.