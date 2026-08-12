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#Roman jeunesse

Mon rien préféré

Emmanuel Bourdier

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Télio et Mirabelle sont élevés comme frère et soeur, au sein de la même famille. Pourtant, ils n'ont aucun parent en commun. Mais peu importe : ils sont inséparables. Ils s'adorent et se connaissent par coeur. Le jour où ils comprennent que le père de Mirabelle et la mère de Télio sont en pleine rupture, c'est la panique. Car si les deux enfants ne sont rien l'un sans l'autre, aux yeux de la loi, ils ne sont rien l'un pour l'autre. Afin d'échapper au risque d'être séparés, toutes les solutions seront admises, même - et surtout - les plus improbables.

Par Emmanuel Bourdier
Chez Rageot

|

Auteur

Emmanuel Bourdier

Editeur

Rageot

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Mon rien préféré

Emmanuel Bourdier

Paru le 12/08/2026

192 pages

Rageot

12,90 €

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Scannez le code barre 9782700288278
9782700288278
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