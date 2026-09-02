Si près de la lumière

Au soir du 31 décembre 1942, le corps martyrisé d'une jeune actrice débutante est retrouvé dans les ruines qui entourent les studios de cinema de Boulogne-Billancourt. Seul de permanence au soir du réveillon, l'inspecteur Bordier de la brigade spéciale criminelle récupère ainsi sa première affaire importante. Il va devoir mener son enquête au coeur des milieux artistiques de la collaboration, entre le mystérieux Alfred Greven, directeur allemand de la firme la Continental, et les acteurs et réalisateurs qui ne dédaignent pas de tourner sous la surveillance de l'occupant. Il croisera Henri-Georges Clouzot et Louis-Ferdinand Céline avant d'être confronté à d'autres crimes toujours plus atroces. Qui en veut autant à ces jeunes femmes fascinées par le grand écran ? Certes, elles sont prêtes à utiliser leurs charmes pour se faire une place mais la guerre et ses duretés leur laisse-t-elle vraiment le choix ? Stéphane Keller est écrivain et scénariste. Il vient d'écrire le scenario des Enfants de la résistance, un film de Christophe Barratier qui rencontre un beau succès dans les salles. Il est l'auteur de plusieurs romans remarqués dont Moneda (2024) et Mourir en mai (2023).