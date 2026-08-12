Economie contemporaine DCG 5

A jour de la réforme 2026-2027 ! Abordez la micro et la macroéconomie par l'interdisciplinarité en vous recentrant sur l'analyse de situations économiques. Apprenez-en plus sur la croissance durable et inclusive, la gouvernance mondiale, les impacts du numérique sur le travail et l'histoire de la pensée économique et des marchés financiers. Des fiches détachables 100 % conformes au programme 100 % conformes au programme de DCG, les fiches de révision Dunod sont détachables pour des utilisations variées (glissées dans le manuel, en complément du cours, à emporter partout...). Vous y découvrirez : - l'essentiel du cours (définitions, exemples, mini-cas chiffrés, etc.) ; - des synthèses visuelles (schémas, tableaux) pour une mémorisation facilitée ; - les conseils des auteurs, membres des jurys d'examen ("Le + de l'expert").