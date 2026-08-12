Management des organisations DCG 7

A jour de la réforme 2026-2027 ! Découvrez les enjeux contemporains tels que l'IA, la RSE et la durabilité, ainsi que les dimensions organisationnelles de décision, d'animation et de résilience. Résolument tournée vers l'analyse de situations managériales, cette nouveauté vous donne les clés de distinction claire entre management stratégique, organisationnel et opérationnel. Des fiches détachables 100 % conformes au programme 100 % conformes au programme de DCG, les fiches de révision Dunod sont détachables pour des utilisations variées (glissées dans le manuel, en complément du cours, à emporter partout...). Vous y découvrirez : - l'essentiel du cours (définitions, exemples, mini-cas chiffrés, etc.) ; - des synthèses visuelles (schémas, tableaux) pour une mémorisation facilitée ; - les conseils des auteurs, membres des jurys d'examen ("Le + de l'expert").