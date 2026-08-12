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Monstres & cie

Disney, Disney Pixar

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Toute l'histoire du film Monstres & Cie racontée dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Résumé : Dans la ville de Monstropolis, l'énergie provient des cris des enfants. Chaque nuit, les Terreurs d'élite de Monstres & Cie se glissent dans les chambres des petits humains pour les effrayer. Mais un soir, une fillette s'introduit dans leur monde et s'attache à Sulli, un monstre bleu tout doux... C'est la panique générale !

Par Disney, Disney Pixar
Chez Hachette

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Auteur

Disney, Disney Pixar

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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Monstres & cie

Disney, Disney Pixar

Paru le 12/08/2026

84 pages

Hachette

10,95 €

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Scannez le code barre 9782017376040
9782017376040
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