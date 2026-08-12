Découvrez une histoire illustrée issue de l'univers du film Cars, à lire en 15 minutes, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. L'histoire : Depuis que Flash s'y est installé, Radiator Springs attire de nombreux touristes, curieux de découvrir où réside le champion. Pour rendre hommage à son compagnon, Sally prévoit de lui organiser une grande fête surprise, avec la complicité de tous les habitants !