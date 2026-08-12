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Cars

Disney, Disney Pixar

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Découvrez une histoire illustrée issue de l'univers du film Cars, à lire en 15 minutes, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. L'histoire : Depuis que Flash s'y est installé, Radiator Springs attire de nombreux touristes, curieux de découvrir où réside le champion. Pour rendre hommage à son compagnon, Sally prévoit de lui organiser une grande fête surprise, avec la complicité de tous les habitants !

Par Disney, Disney Pixar
Chez Hachette

|

Auteur

Disney, Disney Pixar

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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Cars

Disney, Disney Pixar

Paru le 12/08/2026

32 pages

Hachette

5,95 €

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Scannez le code barre 9782017376002
9782017376002
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