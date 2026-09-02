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Les machines de la maison

Delphine Soury, Marie-Gabriel Hurel

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Un "Mes tout premiers docs" sur un thème qui fascine les enfants : les machines de la maison ! Chez Magda, il y a des machines étonnantes ! Papa branche l'aspirateur puis aspire la poussière. Avec la machine à laver, il nettoie le linge. On aborde les machines de la maison les plus courantes, et celles qui intriguent le plus les enfants ! De premières notions de dangers domestiques De premières notions de dangers domestiques : on explique aux enfants qu'ils doivent s'éloigner du four très chaud, et de la tondeuse à gazon qui coupe très fort. Un documentaire riche en vocabulaire Dans ce documentaire, grâce au fil narratif, on apprend en s'amusant le lexique des machines de la maison : le réfrigérateur, le lave-vaisselle, le fer à repasser... Un livre solide, pensé pour les tout-petits Du papier indéchirable, des coins ronds, un petit format : une fabrication très adaptée aux petites mains !

Par Delphine Soury, Marie-Gabriel Hurel
Chez Editions Milan

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Auteur

Delphine Soury, Marie-Gabriel Hurel

Editeur

Editions Milan

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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Les machines de la maison

Delphine Soury, Marie-Gabriel Hurel

Paru le 02/09/2026

24 pages

Editions Milan

5,50 €

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Scannez le code barre 9782408066635
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