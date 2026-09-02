Un "Mes tout premiers docs" sur un thème qui fascine les enfants : les machines de la maison ! Chez Magda, il y a des machines étonnantes ! Papa branche l'aspirateur puis aspire la poussière. Avec la machine à laver, il nettoie le linge. On aborde les machines de la maison les plus courantes, et celles qui intriguent le plus les enfants ! De premières notions de dangers domestiques De premières notions de dangers domestiques : on explique aux enfants qu'ils doivent s'éloigner du four très chaud, et de la tondeuse à gazon qui coupe très fort. Un documentaire riche en vocabulaire Dans ce documentaire, grâce au fil narratif, on apprend en s'amusant le lexique des machines de la maison : le réfrigérateur, le lave-vaisselle, le fer à repasser... Un livre solide, pensé pour les tout-petits Du papier indéchirable, des coins ronds, un petit format : une fabrication très adaptée aux petites mains !