Non, je veux pas aller sur le pot

NON, le petit cochon ne veut pas aller sur le pot ! Sa couche est confortable et il n'a aucune envie d'en changer. Mais voilà, l'école maternelle approche, et là-bas, il n'y a que des grands qui ne portent plus de couches ! En voilà, un défi... Avec tendresse et humour, ce livre accompagne les tout-petits dans cette grande étape du pot. Parce que grandir, c'est parfois dire "non" avant de dire "oui" avec fierté ! Un récit rassurant et joyeux pour tous les enfants qui apprennent la propreté.