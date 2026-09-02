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La tuile

Camille Ducellier

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Camille Ducellier est la fille d'un père vivant avec des troubles psychiatriques. Devenue proche aidante, elle qui communique avec les curateur·ices, qui l'accompagne à des rendez-vous médicaux et échange avec les psychiatres, les infirmièr·es, les assistant·es social·es. Elle, toujours, qui va le chercher à la sortie de l'hôpital, questionne l'ordonnance, remplit le pilulier. Avec humour et humanité, l'autrice raconte une année de galères - de tuiles - à accompagner son père dans ses errances : des hôpitaux psychiatriques aux hôtels sociaux, des locations infestées de punaises de lit aux cliniques de santé. Un rare témoignage sur le quotidien des proches-aidants.

Par Camille Ducellier
Chez Cambourakis

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Auteur

Camille Ducellier

Editeur

Cambourakis

Genre

Témoignages

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La tuile

Camille Ducellier

Paru le 02/09/2026

187 pages

Cambourakis

20,00 €

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