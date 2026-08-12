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L'arbre de fer

Michael Connelly, Damien Witecka

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L'inspecteur Stilwell mène l'enquête aux côtés de Renée Ballard Au coeur de la nuit sur Santa Catalina, un avion atterrit discrètement dans un petit aéroport niché dans la montagne. Au courant grâce à une source, l'inspecteur Stilwell et son équipe sont aux premières loges pour assister à ce qui ressemble à du trafic de drogue, mais leur intervention tourne mal. Mis sur la touche le temps d'une enquête interne, Stilwell se plonge dans une affaire de randonneuse originaire de Los Angeles disparue il y a quatre ans et dont le sac à dos vient d'être retrouvé sur l'île. Ses recherches l'amènent à l'unité des Affaires non résolues de Renée Ballard. Travaillant ensemble sur le continent et sur Santa Catalina, tous deux seront confrontés à un criminel qui nargue les autorités depuis déjà longtemps, et révéleront une affaire d'une ampleur inédite. Interprétation humaine

Par Michael Connelly, Damien Witecka
Chez Audiolib

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Auteur

Michael Connelly, Damien Witecka

Editeur

Audiolib

Genre

Romans policiers

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L'arbre de fer

Michael Connelly, Damien Witecka trad. Robert Pépin

Paru le 12/08/2026

384 pages

Audiolib

26,50 €

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