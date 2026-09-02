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Tremblement

Saba Le Renard, Renard saba Le

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A partir d'une enquête par entretiens répétés, menée depuis 2020 auprès de 29 personnes ayant subi des violences sexuelles et appartenant pour la plupart aux minorités sexuelles et de genre. Saba Le Renard pose la question des parcours après les violences, pour des personnes qui subissent des dominations et des violences multiples. Si les discours publics tendent à pathologiser les personnes ayant subi des violences sexuelles, il s'agit ici d'analyser les aspects sociaux et matériels de ces impacts dans le cadre de rapports de domination structurels, tout en montrant la pluralité des expériences, loin d'une approche qui tend parfois à homogénéiser et à présenter leurs parcours comme linéaires ("du trauma à la guérison").

Par Saba Le Renard, Renard saba Le
Chez Cambourakis

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Auteur

Saba Le Renard, Renard saba Le

Editeur

Cambourakis

Genre

Violence

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Tremblement

Saba Le Renard, Renard saba Le

Paru le 02/09/2026

289 pages

Cambourakis

24,00 €

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