Magical Girl Dandelion Tome 1

Tanpopo n'est qu'une enfant lorsque ses parents sont tués par un spectre. Elle doit sa survie à Shade, une autre de ces créatures de l'ombre qui la prend sous son aile. Grâce à lui, la jeune fille peut grandir à l'abri du danger et devient une lycéenne tout ce qu'il y a de plus normal... ou presque ! En effet, son quotient magique extraordinaire lui vaut d'être repérée par le gouvernement, qui cherche à l'enrôler dans la lutte contre les spectres en tant que magical girl. Mais en acceptant, ne devra-t-elle pas s'opposer à Shade ? Servi par un dessin dynamique et un casting de personnages charismatiques et hauts en couleur, Magical Girl Dandelion s'impose comme un phénomène international et une nouvelle référence du manga d'action !