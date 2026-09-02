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#Manga

Magical Girl Dandelion Tome 1

Kaeru Mizuho

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Tanpopo n'est qu'une enfant lorsque ses parents sont tués par un spectre. Elle doit sa survie à Shade, une autre de ces créatures de l'ombre qui la prend sous son aile. Grâce à lui, la jeune fille peut grandir à l'abri du danger et devient une lycéenne tout ce qu'il y a de plus normal... ou presque ! En effet, son quotient magique extraordinaire lui vaut d'être repérée par le gouvernement, qui cherche à l'enrôler dans la lutte contre les spectres en tant que magical girl. Mais en acceptant, ne devra-t-elle pas s'opposer à Shade ? Servi par un dessin dynamique et un casting de personnages charismatiques et hauts en couleur, Magical Girl Dandelion s'impose comme un phénomène international et une nouvelle référence du manga d'action !

Par Kaeru Mizuho
Chez Akata

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Auteur

Kaeru Mizuho

Editeur

Akata

Genre

Shojo/fille

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Magical Girl Dandelion Tome 1

Kaeru Mizuho trad. Sébastien Ludmann

Paru le 02/09/2026

160 pages

Akata

8,05 €

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