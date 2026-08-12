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Droit des sociétés

Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy

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Ce manuel de droit des sociétés est différent des autres. Tirant les leçons du caractère composite du droit des sociétés, il met en lumière l'articulation avec les autres branches du droit : le droit fiscal bien sûr, mais aussi le droit comptable, le droit pénal, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit des entreprises en difficulté, sans oublier le droit des obligations, le droit patrimonial de la famille ou la procédure civile. Il insiste également sur les choix stratégiques offerts par le droit des sociétés : quel type de société adopter ? Quelle forme d'administration ? Quelle implantation, nationale, européenne ou mondiale ? Ludique et pratique, il fourmille d'illustrations, d'applications pratiques et autres coins des amateurs. Vous trouverez dans cet ouvrage toutes les réponses è vos questions sur : le droit commun des sociétés : la naissance des sociétés, la vie des sociétés ; le droit spécial des sociétés : les sociétés à risque limité, les sociétés à risque illimité, les autres sociétés et groupements ; la restructuration et les groupes de sociétés : les procédés de restructuration, les groupes de sociétés.

Par Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy
Chez LexisNexis

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Auteur

Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy

Editeur

LexisNexis

Genre

Droit des sociétés

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Droit des sociétés

Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy

Paru le 12/08/2026

1050 pages

LexisNexis

48,00 €

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Scannez le code barre 9782711045006
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