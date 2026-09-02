Il Divino T01

Florence, 1488. Le jeune Michelangelo Buonarroti brûle de pouvoir intégrer un atelier d'artiste, tant il est fasciné par l'acte de créer une oeuvre à partir de rien. Alors que sa famille lui impose un destin déjà tout tracé de jeune noble, il s'engage malgré tout sur cette voie, déterminé à devenir le plus grand artiste de son époque. Défiant les conventions sociales, les rivalités artistiques et les intrigues politiques, il va déployer ses ailes pour atteindre le divin... L'ascension irrésistible de Michelangelo, surnommé Il Divino, l'un des plus grands génies de la Renaissance italienne !