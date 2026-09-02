Mystère chez la libraire

Dans la librairie Aux Quatre Vents, il y avait des livres, bien sûr, mais aussi des fauteuils douillets, des tasses tachées de chocolat chaud et un peu de poussière, c'est vrai. Juste au-dessus vivait Romane, la libraire. Depuis quelque temps, la nuit, d'étranges bruissements résonnaient entre les rayons, des miettes s'accumulaient au pied des étagères, et des pages entières de livres disparaissaient... Une chose était sûre : quelque chose de mystérieux se tramait !