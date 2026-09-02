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#Comics

This Place Kills Me

Mariko Tamaki, Nicole Goux

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Au lycée Wilberton, le rideau tombe... et les masques aussi ! Elizabeth Woodward avait tout pour elle : la beauté, le talent, l'admiration de tous. Star incontestée du club théâtre, elle incarnait Juliette sur scène. Le lendemain de la première, on la retrouve morte. La police conclut au suicide. Abby, elle, n'y croit pas. Nouvelle venue à Wilberton, elle est l'une des dernières à avoir vu Elizabeth vivante. Mais elle ignore encore que certains secrets, à Wilberton, ne se laissent pas déterrer sans conséquences. Un roman graphique haletant signé Mariko Tamaki, autrice primée de Cet Eté-là et Mes Ruptures avec Laura Dean, et Nicole Goux, illustratrice nominée aux Eisner Awards. Un thriller adolescent élégant, troublant et impossible à lâcher. "Le talent narratif exceptionnel de Tamaki et Goux séduira aussi bien les adolescents que les adultes". Quill & Quire "Mariko Tamaki est une figure incontournable et unique de la bande dessinée ! " Walt's Comics Shop "Un roman graphique aux multiples facettes qui entretient le suspense jusqu'à la dernière page". Tami Orendain, BookPage

Par Mariko Tamaki, Nicole Goux
Chez Hi Comics

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Auteur

Mariko Tamaki, Nicole Goux

Editeur

Hi Comics

Genre

Comics divers

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This Place Kills Me

Mariko Tamaki, Nicole Goux trad. Nadège Gayon-Debonnet

Paru le 02/09/2026

272 pages

Hi Comics

24,95 €

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