Monster & Ghost Tome 3 . Edition limitée

Tsubaki est hospitalisé immédiatement et son père est contacté par l'hôpital. Les paroles de ce dernier donnent alors un aperçu du passé de Tsubaki, expliquant sa vie solitaire et sans attentes. Au même moment, un certain esprit mécontent déchaîne les éléments autour d'eux. Tsubaki ressent jusqu'au fond de lui l'affection qu'éprouve Kabuto pour lui. Une fois rentrés, Tsubaki et Kabuto partagent un court moment de sérénité, où main dans la main, une nouvelle complicité se crée malgré l'impossibilité de ressentir la chaleur de l'autre... Un talent artistique qui frappe fort pour ce troisième tome ! Himemiko vous dessine l'amour ultime.