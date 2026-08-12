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Hidamari ga kikoeru - Au fil des saisons Tome 9 . Edition limitée

Yuki Fumino

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Un soir, Kôhei tombe par hasard sur Sudô, un collègue de Taichi, qui lui annonce qu'il les a aperçus en train de s'embrasser et a même pris une photo d'eux pour le prouver. Kôhei se met à paniquer, car il ne veut pas que les conséquences retombent sur Taichi, mais perd tous ses moyens lorsque Sudô déclare que Taichi fréquente son supérieur, M. Chiba. Pour ne rien arranger, Taichi lui-même arrive sur les lieux peu de temps après et exige de savoir ce qui se passe... Après le départ de Sudô, Kôhei se dispute avec Taichi et le laisse en plan. Ce dernier, pour sa part, essaie de comprendre quel est le problème, car Kôhei ne veut rien lui dire... Mais la réconciliation s'annonce plus compliquée que prévue lorsque Taichi doit soudain partir pour un voyage d'affaires à Kyôto avec M. Chiba le jour de son anniversaire. La situation entre eux étant toujours tendue, Kôhei pensera-t-il à le lui souhaiter ?

Par Yuki Fumino
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Yuki Fumino

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Hidamari ga kikoeru - Au fil des saisons Tome 9 . Edition limitée

Yuki Fumino

Paru le 12/08/2026

192 pages

Boy's Love Editions

12,95 €

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Scannez le code barre 9782382766019
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