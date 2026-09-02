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Château d'eau

Collectif, Glénat, Sophie Boizard

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L'eau, ses usages, ses enjeux. L'eau : usages et enjeux, histoire et perspectives. On l'oublie souvent, les trois grands fleuves que sont le Rhône, le Rhin et le Pô prennent leur source dans les Alpes. Les Alpes abritent en outre d'autres artères vitales, comme l'Isère, qui a modelé l'histoire de sa région avant de tomber dans l'oubli, à l'image de beaucoup d'autres cours d'eau. Mais le "château d'eau" de l'Europe se transforme sous les effets du dérèglement climatique et la pression des activités humaines, appelant à une nécessaire adaptation. Hier comme aujourd'hui, et demain plus encore, les usages de l'eau soulèvent des problématiques complexes et de vifs débats : approvisionnement en eau potable, emplois agricoles et industriels, enjeux environnementaux et sanitaires... Le nouveau numéro de L'Alpe se plonge dans l'histoire et les perspectives tumultueuses des eaux alpines. Au sommaire - Portrait des trois grands fleuves alpins : le Rhône, le Rhin et le Pô. - Les Alpes, lieu d'élection de l'hydroélectricité, d'hier à aujourd'hui. - Projet Waterwise : anticiper et accompagner la transition hydrologique. - Entretien en marche avec Antoine Choplin, auteur de A contre-courant, sur sa vision de l'Isère et cette expérience d'écriture 10 ans après. - L'Isère : rivière indocile, domptée puis oubliée, mère de Grenoble. - Retour sur la vision médiévale des rivières et des mers, entre réel et imaginaire. - L'eau dans l'oeuvre du peintre Arcabas. - L'eau courante ! L'histoire de l'alimentation en eau et de l'assainissement. - Le passé environnemental oublié de la plaine grenobloise, des marais au macadam. - Le Pô, magnifié par l'écrivain italien Paolo Rumiz et le photographe britannique Michael Kenna.

Par Collectif, Glénat, Sophie Boizard
Chez Glénat

|

Auteur

Collectif, Glénat, Sophie Boizard

Editeur

Glénat

Genre

Montagne

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Château d'eau

Collectif, Glénat, Sophie Boizard

Paru le 02/09/2026

92 pages

Glénat

19,95 €

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