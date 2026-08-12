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Comptabilité approfondie DCG 10

Ida Holcblat, Lucrèce Ganet-Mattei

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A jour de la réforme 2026-2027 ! Respect du PCG en vigueur Des fiches détachables 100 % conformes au programme 100 % conformes au programme de DCG, les fiches de révision Dunod sont détachables pour des utilisations variées (glissées dans le manuel, en complément du cours, à emporter partout...). Vous y découvrirez : l'essentiel du cours (définitions, exemples, mini-cas chiffrés, etc.) ; des synthèses visuelles (schémas, tableaux) pour une mémorisation facilitée ; les conseils des auteurs, membres des jurys d'examen ("Le + de l'expert").

Par Ida Holcblat, Lucrèce Ganet-Mattei
Chez Dunod

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Auteur

Ida Holcblat, Lucrèce Ganet-Mattei

Editeur

Dunod

Genre

DCG10 Comptabilité approfondie

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Comptabilité approfondie DCG 10

Ida Holcblat, Lucrèce Ganet-Mattei

Paru le 12/08/2026

208 pages

Dunod

13,90 €

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