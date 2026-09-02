Du triomphe à la tragédie

Son exploit aurait dû la consacrer comme la plus grande alpiniste de sa génération, mais il a marqué le début de l'année la plus sombre de sa vie. En 2023, Kristin Harila est entrée dans l'histoire de l'alpinisme en établissant un record prodigieux : elle a grimpé les 14 sommets de plus de 8 000 mètres en 92 jours, aux côtés de Tenjen Lama Sherpa. Mais, très vite, celle qui a quitté son travail et vendu son appartement pour se lancer dans cette aventure est rattrapée par une violente polémique et un déchaînement de critiques. Dans ce témoignage inédit, l'athlète revient sur son parcours, des étendues gelées de Norvège aux plus hauts sommets du monde. Elle raconte les défis, les drames, les joies immenses qui ont émaillé ses ascensions éclair. L'histoire d'une femme à la volonté hors du commun, qui s'est battue des années durant pour se faire une place dans un monde d'hommes et accomplir l'inconcevable.