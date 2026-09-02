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Le problème à trois corps

Wu Qingsong, Qingsong Wu, Three-Body Universe

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" La physique n'existe pas " Alors que plusieurs scientifiques chinois liés au groupe "Les Frontières de la science" se suicident les uns après les autres, le chercheur Wang Miao se retrouve au coeur d'une affaire qui le dépasse. Les autorités qui suspectent cette organisation le chargent de mener l'enquête et d'infiltrer ses membres... Acculé, Wang accepte sans savoir que sa vie va bientôt basculer. Très vite, un compte à rebours parasite son esprit et des phénomènes inexpliqués se produisent. Au même moment, Wang découvre un jeu virtuel énigmatique : Les Trois Corps. Cette simulation troublante ressemble à un test qui pousse Wang à dépasser ses propres limites et à remettre en question toutes ses certitudes scientifiques, en le mettant sur la piste d'un problème mathématique encore jamais résolu : Le Problème à trois corps. Peu à peu, Wang comprend que cet exercice de pensée est une réalité bien concrète pour une civilisation vivant de l'autre côté de l'univers, sur une planète en orbite autour de trois soleils... Et si ces révélations étaient liées aux travaux de l'astrophysicienne Ye Wenjie, 30 ans auparavant ? Et si, aujourd'hui, cette découverte risquait de changer la face du monde ? Car une flotte extraterrestre semble bel et bien en route vers la planète bleue. La Terre doit se préparer. Et tandis que certains souhaitent accueillir les " Trisolariens " comme des sauveurs, d'autres voient en ce choc de civilisations, prévu dans 450 ans, le plus grand danger pour l'Humanité. Après le succès de la trilogie littéraire et son adaptation réussie sur Netflix par les créateurs de Game of Thrones, redécouvrez la saga culte de Liu Cixin en bande dessinée ! Une plongée graphique dans cet univers fascinant qui mêle polar, hard SF et quête métaphysique à travers le dessin virtuose de Wu Qingsong (LesBrumes écarlates) qui donne une puissance visuelle inédite à ce best-seller international. Un thriller scientifique haletant, qui renferme un secret cosmique capable de bouleverser le destin de la Terre, etune révolution qui s'accompagne d'une jaquette métallisée exclusive à la première édition.

Par Wu Qingsong, Qingsong Wu, Three-Body Universe
Chez Glénat

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Auteur

Wu Qingsong, Qingsong Wu, Three-Body Universe

Editeur

Glénat

Genre

Science-fiction

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Le problème à trois corps

Wu Qingsong, Qingsong Wu, Three-Body Universe trad. Gwennaël Gaffric

Paru le 02/09/2026

184 pages

Glénat

20,00 €

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