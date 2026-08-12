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Le psychotraumatisme

Laura Charretier, Francis Eustache, Peggy Quinette

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Comprendre le psychotraumatisme, trouver de l'aide et amorcer le chemin de la guérison ! Un événement potentiellement traumatique - agression, accident, deuil brutal, violences, catastrophe - peut bouleverser durablement la vie. Cauchemars, reviviscences, évitement, hypervigilance, émotions envahissantes... Ces réactions sont fréquentes après un choc, mais lorsqu'elles persistent, elles peuvent évoluer vers un trouble de stress post-traumatique (TSPT). Fondé sur les connaissances scientifiques actuelles, cet ouvrage propose une compréhension claire et accessible du psychotraumatisme. Il aide à reconnaître les symptômes, à distinguer les réactions normales de celles qui nécessitent un accompagnement et à identifier les traitements validés et efficaces. Il offre : - des repères fiables pour comprendre ce qui se joue dans le corps et dans l'esprit après un traumatisme ; - des outils concrets pour réguler les émotions, réduire l'évitement et retrouver un sentiment de sécurité ; - une présentation claire des thérapies recommandées et des facteurs de réussite d'un suivi ; - des conseils pratiques pour les aidants afin de soutenir sans s'épuiser. Ce guide d'accompagnement constitue une première étape vers un mieux-être durable et un accompagnement thérapeutique adapté. Avec la contribution de : Delphine Avrillon - Léa Coquerel - Manon Frances - Gaëtan Gaisnon - Bruna Gomes Lopes - Benoit Moulins - Théo Rascol - Quentin Sagols

Par Laura Charretier, Francis Eustache, Peggy Quinette
Chez Dunod

|

Auteur

Laura Charretier, Francis Eustache, Peggy Quinette

Editeur

Dunod

Genre

Drames personnels

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Le psychotraumatisme

Laura Charretier, Francis Eustache, Peggy Quinette

Paru le 12/08/2026

272 pages

Dunod

23,90 €

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Scannez le code barre 9782100889341
9782100889341
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