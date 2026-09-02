Ground zero

Quand la science devient une arme, la survie est un art. Victime d'une mutation biologique, l'Angleterre n'est plus qu'une jungle hostile et luxuriante d'où les habitants ont dû fuir. Dans ce monde ravagé, la menace rôde. Cynthia Allister et Garett, biologiste et zoologue américains passionnés, sont recrutés par leur gouvernement pour reprendre l'enquête des services secrets. Leur mission : être les premiers à s'emparer des secrets de l'origine de la contamination ! Après avoir recruté de force la journaliste Valérie Kerveillan et s'être alliés Melville et Clive, ses anciens comparses, ils pénètrent en zone contaminée. Leur objectif : y retrouver Dorian Singer ! Ce scientifique de génie, âme tourmentée, poursuit ses recherches sur l'épicentre de la contamination. Dans ce sanctuaire végétal, science et folie se confondent. Y découvriront-ils les clés de ce mystère que tous convoitent ? ... Dans les terres prohibées, complots internationaux et créatures mutantes vont rivaliser d'ingéniosité pour que leur mission tourne très vite au chaos et que leur survie ne tienne qu'à un fil... Le scénariste Denis-Pierre Filippi nous entraine avec un imaginaire débordant au coeur d'un " steampunk végétal " fascinant, brillamment mis en images par Patrick Laumond auteur de scènes spectaculaires dignes d'un blockbuster.