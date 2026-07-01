C'est l'histoire d'un certain Danny T, un petit personnage roux, colérique et mégalomane, destiné dès son plus jeune âge à devenir le fucking roi du Monde, des Femmes, des Animaux et des Morts. Quand, des années plus tard, des chercheuses tentent de reconstituer l'histoire, elles découvrent qu'entre fake news, manipulations médiatiques et preuves parcellaires, une certaine société de production, OlympeTM, semble tirer les ficelles... Lalie déploie un univers profondément burlesque, à la croisée des genres, qui invite à interroger les arcanes du pouvoir moderne.