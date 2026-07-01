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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Danny T***

Lalie

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C'est l'histoire d'un certain Danny T, un petit personnage roux, colérique et mégalomane, destiné dès son plus jeune âge à devenir le fucking roi du Monde, des Femmes, des Animaux et des Morts. Quand, des années plus tard, des chercheuses tentent de reconstituer l'histoire, elles découvrent qu'entre fake news, manipulations médiatiques et preuves parcellaires, une certaine société de production, OlympeTM, semble tirer les ficelles... Lalie déploie un univers profondément burlesque, à la croisée des genres, qui invite à interroger les arcanes du pouvoir moderne.

Par Lalie
Chez Les embrouillements

|

Auteur

Lalie

Editeur

Les embrouillements

Genre

Littérature française

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Danny T***

Lalie

Paru le 01/07/2026

80 pages

Les embrouillements

9,00 €

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Scannez le code barre 9782958561178
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