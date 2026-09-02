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#Imaginaire

Lui

Geoff Ryman

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Dans le village de Nazareth, Maryam donne miraculeusement naissance à une fillette, Avigayil. Mais à l'âge de cinq ans, l'enfant déclare avec une certitude troublante être un garçon et choisit de s'appeler Yéhushua. Dès lors, sa vie devient un combat pour affirmer sa véritable identité face aux doutes des siens. D'abord déchirée, Maryam apprend à accepter la nature de son fils. D'autant qu'en lui se manifestent bientôt des pouvoirs qui défient la raison. Se proclamant fils de Dieu, Yéhushua entraîne derrière lui une communauté fervente. Entre amour maternel et destin sacré, Maryam doit consentir à partager son fils avec le monde... et à affronter l'inéluctable. A la croisée de la spéculation historique et de la grande fresque humaine, Lui revisite un récit universel avec une audace saisissante. Ce roman vertigineux bouscule toutes les certitudes sur le genre, la foi et la filiation, offrant une réflexion poignante sur le courage d'être soi.

Par Geoff Ryman
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Geoff Ryman

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Science-fiction

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Lui

Geoff Ryman trad. Mathilde Janin

Paru le 02/09/2026

320 pages

Actes Sud Editions

23,50 €

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