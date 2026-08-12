L'attaque des clones

Anakin Skywalker a bien grandi. Il est à présent Padawan. Et Maître Yoda lui a confié une mission. Il doit protéger la Sénatrice Padmé Amidala, dont la vie est menacée. De son côté, Obi-Wan Kenobi découvre une armée de clones secrète. La saga Star Wars pour les plus jeunes lecteurs ! - Pour tous les jeunes fans de l'univers Star Wars. - Une maquette richement illustrée et très aérée, qui facilite la lecture. - Un texte pensé pour les lecteurs débutants, avec un vocabulaire et une syntaxe adaptés. Dès 6 ans.