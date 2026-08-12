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L'attaque des clones

Disney, Lucasfilm

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Anakin Skywalker a bien grandi. Il est à présent Padawan. Et Maître Yoda lui a confié une mission. Il doit protéger la Sénatrice Padmé Amidala, dont la vie est menacée. De son côté, Obi-Wan Kenobi découvre une armée de clones secrète. La saga Star Wars pour les plus jeunes lecteurs ! - Pour tous les jeunes fans de l'univers Star Wars. - Une maquette richement illustrée et très aérée, qui facilite la lecture. - Un texte pensé pour les lecteurs débutants, avec un vocabulaire et une syntaxe adaptés. Dès 6 ans.

Par Disney, Lucasfilm
Chez Hachette

|

Auteur

Disney, Lucasfilm

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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L'attaque des clones

Disney, Lucasfilm

Paru le 12/08/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017392057
9782017392057
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