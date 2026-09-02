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Hind ou la plus belle femme du monde

Hoda Barakat

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Hanadi fut brièvement le pâle reflet de la beauté légendaire de sa soeur Hind, précocement disparue. Frappée à l'adolescence par la maladie du gigantisme, elle est rejetée par sa mère qui la confi ne dans un grenier. Elle parvient à s'en échapper et gagne la France mais ne trouve amour et compassion qu'auprès d'êtres comme elle marginalisés. Accablée par le déracinement et la solitude, elle retourne dans un Beyrouth défiguré par la double explosion du port en 2020, tiraillée par des frontières qui se dérobent entre le beau et le laid, l'ici et l'ailleurs, l'amour maternel et la désaffection. En faisant subtilement converger l'intime, le social et le politique, Hoda Barakat explore l'ambiguïté de notre regard sur les autres et sur nous-mêmes ; Hanadi apparaît alors comme le miroir d'un Liban livré, plus que jamais, à tous ses démons.

Par Hoda Barakat
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Hoda Barakat

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature étrangère

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Hind ou la plus belle femme du monde

Hoda Barakat trad. Luc Barbulesco

Paru le 02/09/2026

336 pages

Actes Sud Editions

22,50 €

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