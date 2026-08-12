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Toy Story 3

Disney

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Toute l'histoire du film Toy Story 3 racontée dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Résumé : Quand Andy part à l'université, c'est la panique parmi ses jouets : que vont-ils devenir ? Ils décident de rejoindre la garderie de Sunnyside pour rencontrer d'autres enfants. Mais c'est la désillusion quand ils comprennent que le lieu est dirigé par le tyrannique ours rose Lotso. Woody et ses amis vont devoir s'unir pour s'échapper de ce terrible endroit.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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Toy Story 3

Disney

Paru le 12/08/2026

84 pages

Hachette

10,95 €

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Scannez le code barre 9782017384526
9782017384526
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