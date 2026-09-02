Guide pratique de méthodes de recherche en santé

Sur des problématiques rencontrées par les praticiens dans leur exercice quotidien la collection ' Elsevier Pratique ' apporte des réponses cliniques précises rapidement accessibles. Ces ouvrages sont conçus pour être une aide à la pratique clinique. Les progrès en médecine et en santé dépendent de notre capacité à intégrer les résultats de la recherche dans les pratiques et les politiques de santé. Pour cela la recherche doit reposer sur des méthodes solides et conduire à des publications accessibles. Indispensable pour comprendre les méthodes de recherche en santé et savoir en utiliser les résultats cet ouvrage est une introduction à la recherche et un guide pédagogique pour rédiger et maîtriser les règles de publication scientifique de haut niveau. Cette cinquième édition intégralement revue et restructurée propose une démarche allant de l'idée initiale à la conduite de l'étude avec des exemples des références des formulaires de lecture critique et aborde aussi l'intelligence artificielle et l'éthique. Cet ouvrage se découpe en six parties présentant : - la finalité de la recherche et l'importance de la publication du protocole et de la rigueur et de l'intégrité scientifique ; - un guide pour le chercheur novice ou le formateur dans la structuration du protocole en pratique et de la préparation de ses différentes parties ; - les aspects méthodologiques spécifiques à divers types d'étude ; - ce qu'est un article original et les différentes parties qui le structurent ; - les éléments facilitant la rédaction d'un article en pratique depuis la phase de préparation aux techniques permettant de rédiger en évitant les principales erreurs de style scientifique y compris en anglais ainsi que la mise en forme d'éléments particuliers (abréviations les nombres les tableaux et les figures et graphiques) ; - l'accompagnement du chercheur dans le processus de publication depuis le choix du journal et la définition des auteurs jusqu'à la rédaction d'une note au décideur ou d'un communiqué de presse. En complément un poster synthétise toutes les informations essentielles à retenir et chaque chapitre est complété par des suggestions d'exercices pratiques. POINTS CLES - Publication en recherche scientifique - Lecture critique des résultats de la recherche - Inclus l'IA et l'éthique Louis Rachid Salmi médecin formé à l'épidémiologie clinique et à la santé communautaire à l'université McGill à Montréal (Québec Canada) puis à la communication aux Centers for Disease Control à Atlanta (Géorgie Etats-Unis) est professeur émérite en santé publique épidémiologie et biostatistique à l'Institut de santé publique d'épidémiologie et de développement et à la faculté de médecine de l'université de Bordeaux. Il est également chercheur au centre de recherche Inserm ' Bordeaux Population Health '.