Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

De l'amitié

Cicéron

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qu'est-ce que l'amitié ? Cicéron met en scène un dialogue entre Laelius et ses gendres pour en dévoiler une conception nourrie de tradition grecque mais ancrée dans la société et l'histoire romaines. En évoquant la figure disparue de son meilleur ami, Scipion Emilien, Laelius exprime combien l'amitié véritable accompagne la vie heureuse et résiste au temps. Ne relevant ni de l'intérêt ni du hasard, elle repose sur la droiture, l'honnêteté et la réciprocité. Entre traité philosophique et programme politique, De l'amitié nous invite à penser les liens authentiques comme les fondements d'une société plus vertueuse et, surtout, à cultiver nos amitiés.

Par Cicéron
Chez J'ai lu

|

Auteur

Cicéron

Editeur

J'ai lu

Genre

Autres philosophes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur De l'amitié par Cicéron

Commenter ce livre

 

De l'amitié

Cicéron trad. Jean-Baptiste Gallon-la-Bastide

Paru le 02/09/2026

96 pages

J'ai lu

3,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290433935
9782290433935
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.