Qu'est-ce que l'amitié ? Cicéron met en scène un dialogue entre Laelius et ses gendres pour en dévoiler une conception nourrie de tradition grecque mais ancrée dans la société et l'histoire romaines. En évoquant la figure disparue de son meilleur ami, Scipion Emilien, Laelius exprime combien l'amitié véritable accompagne la vie heureuse et résiste au temps. Ne relevant ni de l'intérêt ni du hasard, elle repose sur la droiture, l'honnêteté et la réciprocité. Entre traité philosophique et programme politique, De l'amitié nous invite à penser les liens authentiques comme les fondements d'une société plus vertueuse et, surtout, à cultiver nos amitiés.