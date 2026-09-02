Ce texte, parmi les plus incisifs et les plus célèbres de Bakounine, s'attaque avec virulence aux deux puissances que l'auteur juge trop oppressives : la religion et l'Etat. En effet, l'émancipation humaine ne peut passer que par la liberté, la responsabilité individuelle et l'organisation collective solidaire, affranchie de toute domination. D'une étonnante vigueur, l'ouvrage a durablement marqué la pensée politique moderne et continue d'éclairer les débats sur l'autonomie, la liberté et les institutions. Dieu et l'Etat est un manifeste de l'esprit de résistance, qui questionne autant qu'il inspire.