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#Roman francophone

The Secret One

Mathilde Lambin

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Il incarne son péché et le fruit de la tentation... En ce premier jour de son année de terminale, Addison a l'impression de vivre un cauchemar éveillé. La veille, elle a couché avec un inconnu. Et non seulement elle a trompé son copain Kole, mais le mystérieux inconnu se révèle être Eden, le petit-copain de sa meilleure amie. Et pour couronner le tout, l'arrivée de ce basketteur sexy, fraîchement débarqué de New York, met le lycée en émoi... Se sentant coupable d'avoir trahi les deux personnes qu'elle aime le plus, la capitaine des cheerleaders décide d'ignorer Eden et d'enfouir leur secret. Mais le souvenir de leur nuit de pêché ne quitte pas les pensées d'Eden, et ce dernier ne compte pas la laisser s'en tirer aussi facilement. Sauf que cacher un tel secret ne fait qu'augmenter le désir entre les deux amants. Et bien qu'il a fait voler son monde en éclats, Addison a de plus en plus de mal à lui résister...

Par Mathilde Lambin
Chez Hachette

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Auteur

Mathilde Lambin

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

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The Secret One

Mathilde Lambin

Paru le 12/08/2026

544 pages

Hachette

7,90 €

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Scannez le code barre 9782017348931
9782017348931
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