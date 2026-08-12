The Secret One

Il incarne son péché et le fruit de la tentation... En ce premier jour de son année de terminale, Addison a l'impression de vivre un cauchemar éveillé. La veille, elle a couché avec un inconnu. Et non seulement elle a trompé son copain Kole, mais le mystérieux inconnu se révèle être Eden, le petit-copain de sa meilleure amie. Et pour couronner le tout, l'arrivée de ce basketteur sexy, fraîchement débarqué de New York, met le lycée en émoi... Se sentant coupable d'avoir trahi les deux personnes qu'elle aime le plus, la capitaine des cheerleaders décide d'ignorer Eden et d'enfouir leur secret. Mais le souvenir de leur nuit de pêché ne quitte pas les pensées d'Eden, et ce dernier ne compte pas la laisser s'en tirer aussi facilement. Sauf que cacher un tel secret ne fait qu'augmenter le désir entre les deux amants. Et bien qu'il a fait voler son monde en éclats, Addison a de plus en plus de mal à lui résister...