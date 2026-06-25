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La vie juridique des jeux vidéo

Gaylor Rabu, Philippe Mouron

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De leur conception à leur exploitation, les jeux vidéo mobilisent les sources juridiques de tous ordres ? : communes comme spéciales, nationales comme supranationales. Aussi est-on en attente d'une plus grande lisibilité du droit positif aux fins de mieux répondre aux besoins de l'un des plus importants marchés du numérique mais aussi de l'industrie culturelle. Le présent ouvrage compile les réflexions présentées par plusieurs chercheurs et professionnels lors d'un colloque qui s'est tenu à la Faculté de droit d'Aix-Marseille en avril 2025. Celles-ci portent sur plusieurs aspects liés à la commercialisation des jeux vidéo et aux stratégies déployées par les éditeurs et distributeurs, intéressant notamment la valorisation des jeux et de leurs composants, la régulation de la concurrence, l'exploitation des données des joueurs ou encore la fin de vie commerciale.

Par Gaylor Rabu, Philippe Mouron
Chez Editions Mare et Martin

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Auteur

Gaylor Rabu, Philippe Mouron

Editeur

Editions Mare et Martin

Genre

Multimédia

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La vie juridique des jeux vidéo

Gaylor Rabu, Philippe Mouron

Paru le 25/06/2026

Editions Mare et Martin

18,00 €

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