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#Polar

La mauvaise fille

Dandy Smith

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A dix et treize ans, Caitlin et Olivia ont enfin l'âge de rester seules à la maison. Ce soir-là, elles profitent de l'absence de leurs parents pour faire une soirée pizza. Mais une fois couchées, elles entendent quelqu'un s'introduire chez elles... Lorsque les Arden reviennent, ils trouvent le lit d'Olivia vide, et la petite Caitlin traumatisée. Seize ans plus tard, une femme se présente chez eux et affirme être Olivia, leur fille disparue. Mais Caitlin ne peut s'empêcher d'éprouver un sentiment de malaise face à celle qui se présente comme sa soeur... Non loin de là, une autre jeune femme, Elinor, vit recluse dans un manoir aux côtés de son frère, Heath, telle une princesse de contes de fées. Filles captives ou manipulatrices : où se trouve la vérité ?

Par Dandy Smith
Chez J'ai lu

|

Auteur

Dandy Smith

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

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La mauvaise fille

Dandy Smith trad. Raphaëlle Pache

Paru le 02/09/2026

576 pages

J'ai lu

10,20 €

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