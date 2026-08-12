4 missions à travers l'univers

Les justiciers Marvel vivent des super missions... tout comme les enfants sont les héros de leurs journées ! Groot et tous ses amis parcourent la galaxie, pour combattre les méchants et nous sauver à temps ! Les héros partent en mission, puis rentrent toujours à la maison. - 4 histoires dans lesquelles les mini super-héros vivent des aventures drôles et attendrissantes : Première mission pour Groot, Les vacances de Groot, Groot à la rescousse, L'hiver de Groot. - Faciles à comprendre pour que les petits puissent s'identifier. - Un texte poétique, et un graphisme inédit adapté aux jeunes lecteurs. - En bonus : Ant-Man et la Guêpe se sont cachés dans les pages du livre, cherchez-les dans toutes les illustrations, page après page ! (Solutions en fin d'ouvrage.) 2-4 ans.