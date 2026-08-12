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4 missions à travers l'univers

Marvel, Disney

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Les justiciers Marvel vivent des super missions... tout comme les enfants sont les héros de leurs journées ! Groot et tous ses amis parcourent la galaxie, pour combattre les méchants et nous sauver à temps ! Les héros partent en mission, puis rentrent toujours à la maison. - 4 histoires dans lesquelles les mini super-héros vivent des aventures drôles et attendrissantes : Première mission pour Groot, Les vacances de Groot, Groot à la rescousse, L'hiver de Groot. - Faciles à comprendre pour que les petits puissent s'identifier. - Un texte poétique, et un graphisme inédit adapté aux jeunes lecteurs. - En bonus : Ant-Man et la Guêpe se sont cachés dans les pages du livre, cherchez-les dans toutes les illustrations, page après page ! (Solutions en fin d'ouvrage.) 2-4 ans.

Par Marvel, Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Marvel, Disney

Editeur

Hachette

Genre

Autres films pour enfants

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4 missions à travers l'univers

Marvel, Disney

Paru le 12/08/2026

20 pages

Hachette

12,90 €

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Scannez le code barre 9782017328001
9782017328001
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