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Prions en Eglise Junior N° 132, septembre 2026

Collectif, Karem Bustica

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Faire découvrir aux 7-12 ans les essentiels de la vie chrétienne pour les accompagner vers Jésus, tel est le pari de Prions en Eglise Junior. Grâce à ce magazine à la fois ludique et profond, le lecteur se familiarise avec la parole de Dieu, s'initie à la prière (communautaire et personnelle) et découvre les 1001 façons de vivre en chrétien. C'est le moyen idéal pour l'aider à trouver sa place dans l'Eglise. Chaque mois, l'enfant retrouvera dans son magazine : - Quatre BD : des vies de grands témoins, un Evangile, les aventures d'Alice et Léo qui partagent leur vie de foi en famille, à l'école, au caté, ... - Des bonnes idées pour prier et pour expérimenter de nouvelles façons de prier - Les mystères de la messe pour décoder, par le jeu, les gestes, les acteurs et les mots de la messe, et mieux comprendre les grands temps liturgiques - Des reportages sur la vie des chrétiens - Des documentaires pour découvrir les personnages de la Bible et décoder la culture chrétienne - Un carnet "spécial messe" à griffonner et à collectionner : Pour chaque dimanche, l'intégralité des lectures de la messe illustrées et l'explication des mots difficiles ; "A toi la parole" pour se familiariser avec la Bible et "l'ordinaire de la messe" pour ne plus jamais être perdu !

Par Collectif, Karem Bustica
Chez Bayard Presse

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Auteur

Collectif, Karem Bustica

Editeur

Bayard Presse

Genre

Eveil de la foi

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Prions en Eglise Junior N° 132, septembre 2026

Collectif, Karem Bustica

Paru le 12/08/2026

96 pages

Bayard Presse

5,90 €

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Scannez le code barre 9791029618833
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