Introduction au droit comparé franco-allemand

Cet ouvrage propose une introduction systématique et comparative au droit français et au droit allemand, couvrant l'ensemble des grandes branches du droit public, du droit privé et des matières mixtes. Il s'ouvre sur des chapitres fondamentaux consacrés à l'histoire du droit, aux sources nationales, européennes et internationales, à l'organisation juridictionnelle ainsi qu'à la formation et au raisonnement des juristes dans les deux pays. Il analyse ensuite, dans une perspective structurée et thématique, les principales disciplines : En droit public : principes constitutionnels, droits fondamentaux, droit administratif, finances publiques et droit de l'environnement. En droit privé : droit de la famille (personnel et patrimonial), théorie générale du contrat, responsabilité civile, droit des biens et des sûretés, droit commercial et des sociétés, droit du travail, procédure civile, droit de la presse. En droits mixtes : droit pénal et procédure pénale. L'ouvrage met en lumière : les structures normatives et institutionnelles propres à chaque système, les concepts clés (codification, responsabilité, propriété, séparation des pouvoirs, etc.), les différences méthodologiques dans le raisonnement juridique, ainsi que les points de convergence et les influences réciproques, notamment sous l'effet du droit européen. Il constitue ainsi un outil d'intelligibilité croisée des deux ordres juridiques, destiné à comprendre non seulement les règles, mais aussi la logique interne de chaque système.