Les enquêtes de Maud Delage Tomes 3 et 4

Dans ces nouvelles enquêtes à haut risque, Maud, Irwan et Xavier ne sont pas au bout de leurs surprises, entre un terrifiant "corbeau" qui rôde, un corps sauvagement égorgé, des psychiatres tués en série, des défenestrations pendant le Festival de Cognac, un homme qui a disparu sans laisser de traces, des signes de l'au-delà... Du Confolentais, berceau de maintes légendes, à Baignes, petite ville historique, en passant par le manoir Bellevigne et Angoulême, ils se retrouvent face à des criminels aux méthodes sordides. Il va alors falloir faire preuve de sang-froid, surtout quand les sentiments s'en mêlent... Des intrigues palpitantes. Femme actuelle jeux extra.