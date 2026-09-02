Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Les enquêtes de Maud Delage Tomes 3 et 4

Marie-Bernadette Dupuy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ces nouvelles enquêtes à haut risque, Maud, Irwan et Xavier ne sont pas au bout de leurs surprises, entre un terrifiant "corbeau" qui rôde, un corps sauvagement égorgé, des psychiatres tués en série, des défenestrations pendant le Festival de Cognac, un homme qui a disparu sans laisser de traces, des signes de l'au-delà... Du Confolentais, berceau de maintes légendes, à Baignes, petite ville historique, en passant par le manoir Bellevigne et Angoulême, ils se retrouvent face à des criminels aux méthodes sordides. Il va alors falloir faire preuve de sang-froid, surtout quand les sentiments s'en mêlent... Des intrigues palpitantes. Femme actuelle jeux extra.

Par Marie-Bernadette Dupuy
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Marie-Bernadette Dupuy

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les enquêtes de Maud Delage Tomes 3 et 4 par Marie-Bernadette Dupuy

Commenter ce livre

 

Les enquêtes de Maud Delage Tomes 3 et 4

Marie-Bernadette Dupuy

Paru le 02/09/2026

832 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251866
9782253251866
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.