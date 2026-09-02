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L'Homme sans coeur

Camilla Grebe, Asa Träff

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Par une chaude journée d'été, Miguel Alemany découvre son compagnon, Jussi Ståhl, sauvagement assassiné à son domicile. Jussi, antiquaire et personnalité médiatique, a été abattu à bout portant et son coeur a été arraché de sa poitrine. Ce qui aurait pu ressembler à un acte de folie isolé prend rapidement une tournure bien plus inquiétante lorsque d'autres meurtres brutaux visant des hommes secouent la capitale suédoise. Leur orientation sexuelle semble constituer le dénominateur commun. S'agit-il réellement de crimes motivés par la haine, ou la vérité trouve-t-elle ses racines dans le passé des victimes ? Alors que la psychologue Siri Bergman vient d'obtenir un poste au sein de la cellule de profilage criminel de la police de Stockholm, elle se retrouve au coeur de l'enquête sur ces meurtres brutaux. Traduit du suédois par Anna Postel.

Par Camilla Grebe, Asa Träff
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Camilla Grebe, Asa Träff

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

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L'Homme sans coeur

Camilla Grebe, Asa Träff trad. Anna Postel

Paru le 02/09/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

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