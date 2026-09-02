"Cette histoire commence avec un piercing parce qu'il est le signe, dérisoire mais implacable, du corps insatisfait de son enveloppe. Ce corps qui réclame, ce corps jamais content, ce corps en quête d'autre chose qu'il faudrait poser dessus, ce corps qu'il faudrait coudre, clouer, percer, brûler". Margaux Cassan Stigmates raconte tous ces moments, petits et grands, où nous allons chercher, dans l'intensité d'une expérience physique, la transcendance que l'époque n'offre plus. Il sera question de plaies, de blessures, de trous, de douleurs fantômes, de traces, de chairs marquées et de toutes les métamorphoses du corps dans son élan déchirant vers le sacré. Nous irons de Paris à Vienne en passant par Saint-Jacques de Compostelle, où nous croiserons des saints, des essayistes, des écrivains, des performeurs - Thérèse d'Avila, Henri Michaux, Angèle de Foligno, Catherine de Sienne, Paul Claudel, William S. Burroughs, François d'Assise - dont les corps, comme celui de l'autrice, ont été traversés par la démesure du désir, la folie et l'ivresse religieuse. Et si l'origine de la foi n'était pas à aller chercher dans l'âme ou l'esprit mais dans le creux de la chair, là où le corps brûle et se dérobe à la raison ? Un livre brillant, joueur et libre où la mystique ne se réduit pas à une crise spirituelle mais apparaît comme une manière profondément humaine d'être en vie.