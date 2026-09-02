Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Stigmates

Margaux Cassan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Cette histoire commence avec un piercing parce qu'il est le signe, dérisoire mais implacable, du corps insatisfait de son enveloppe. Ce corps qui réclame, ce corps jamais content, ce corps en quête d'autre chose qu'il faudrait poser dessus, ce corps qu'il faudrait coudre, clouer, percer, brûler". Margaux Cassan Stigmates raconte tous ces moments, petits et grands, où nous allons chercher, dans l'intensité d'une expérience physique, la transcendance que l'époque n'offre plus. Il sera question de plaies, de blessures, de trous, de douleurs fantômes, de traces, de chairs marquées et de toutes les métamorphoses du corps dans son élan déchirant vers le sacré. Nous irons de Paris à Vienne en passant par Saint-Jacques de Compostelle, où nous croiserons des saints, des essayistes, des écrivains, des performeurs - Thérèse d'Avila, Henri Michaux, Angèle de Foligno, Catherine de Sienne, Paul Claudel, William S. Burroughs, François d'Assise - dont les corps, comme celui de l'autrice, ont été traversés par la démesure du désir, la folie et l'ivresse religieuse. Et si l'origine de la foi n'était pas à aller chercher dans l'âme ou l'esprit mais dans le creux de la chair, là où le corps brûle et se dérobe à la raison ? Un livre brillant, joueur et libre où la mystique ne se réduit pas à une crise spirituelle mais apparaît comme une manière profondément humaine d'être en vie.

Par Margaux Cassan
Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Margaux Cassan

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Stigmates par Margaux Cassan

Commenter ce livre

 

Stigmates

Margaux Cassan

Paru le 02/09/2026

224 pages

Grasset & Fasquelle

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246844105
9782246844105
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.