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Nancynéma, le cinéma selon Jean-Luc Nancy

Antoine de Baecque, Marie Martin

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Philosophe de l'expérience sensible, Jean-Luc Nancy a multiplié ses rencontres avec le cinéma, cet art surnuméraire à la diversité essentielle : en tant que "cinéfile" - tel qu'il le définit en regard d'une cinéphilie savante dont il serait le coeur secret -, en tant que penseur occasionnel mais "pénétrant" , ou en tant qu'inventeur de concepts esthétiques - tels l'écoute, le toucher, l'évidence du film. Dans sa confidence du "plaisir immense, aussi sensuel qu'intellectuel" qu'il trouve à analyser des plans se dessine le noeud qui l'attache aux films et le spectateur à ses textes : une homothétie entre philosophie et cinéma - écriture du sensible, pensée en images, fulgurances poétiques trouant l'obscurité du sens. Cet ouvrage collectif inédit mobilise les plus éminents spécialistes pour envisager le cinéma selon Nancy - "l'émotion de sa motion" . Il met en perspective ses textes esthétiques, éthiques, politiques et ses compagnonnages créatifs, de Claire Denis à Phillip Warnell.

Par Antoine de Baecque, Marie Martin
Chez UGA Editions

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Auteur

Antoine de Baecque, Marie Martin

Editeur

UGA Editions

Genre

Essais

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Nancynéma, le cinéma selon Jean-Luc Nancy

Antoine de Baecque, Marie Martin

Paru le 25/06/2026

UGA Editions

29,00 €

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