Après le succès de La Fille au pair, Sidonie Bonnec confirme son talent et signe un thriller psychologique implacable. Candice suffoque dans un Paris submergé par une pluie incessante qui l'oblige à rester enfermée chez elle. Sa fille de cinq ans se réveille chaque nuit en hurlant. Un cri rauque et douloureux dont aucun médecin ne parvient à expliquer la raison. Et puis, cette sensation d'être épiée dans ses moindres gestes... Quand elle découvre une étrange inscription gravée sur le mur de sa cave, elle y voit l'empreinte d'un lointain passé qui n'a pas tout dit. En cherchant à percer son origine, Candice bascule dans une histoire terrifiante : celle d'une femme qu'on a voulu effacer. Entre folie, manipulation et vengeance qui défie le temps, La Femme effacée plonge le lecteur dans une spirale oppressante où les fantômes d'hier hantent les vivants d'aujourd'hui.