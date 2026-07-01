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Et les branches caressent les nuages

François David, Antoinette Pham

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Avec Et les branches caressent les nuages, Antoinette Pham et François David proposent un dialogue rare entre peinture à l'encre et poésie. Les arbres y apparaissent comme des êtres de passage et d'enracinement : ils surgissent, se penchent, résistent, se tordent, dialoguent avec les nuages, traversent les saisons et les blessures du monde. Les peintures d'Antoinette Pham, réalisées dans l'esprit du sumi-e et de la peinture Chan, privilégient le geste, le souffle, la suggestion. Les poèmes de François David leur répondent avec délicatesse, parfois avec humour, parfois avec gravité. Dans sa préface, Yolaine Escande replace ce dialogue dans la grande tradition des lettrés chinois, où l'arbre n'est pas seulement un motif naturel, mais une figure de sagesse, de persévérance, de simplicité et de vitalité. Le format est original : 17 x 28 cm , tout en hauteur ! Et la réalisation est très soignée à l'instar de leur précédent ouvrage D'encre et de vent. Et les branches caressent les nuages est un livre à regarder lentement, à lire par fragments, à ouvrir comme on entre dans une clairière.

Par François David, Antoinette Pham
Chez Les éditions du Voyageur assis

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Auteur

François David, Antoinette Pham

Editeur

Les éditions du Voyageur assis

Genre

Poésie

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Et les branches caressent les nuages

François David, Antoinette Pham

Paru le 01/07/2026

112 pages

Les éditions du Voyageur assis

29,00 €

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Scannez le code barre 9782494708181
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