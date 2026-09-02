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Je ne m'attendais pas à toi

Maxime Gillio, Gillio Maxime

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Comment reconnaître l'amour quand on ne l'a jamais vécu ? Une semaine. C'est la première fois que je pars aussi longtemps sans mes parents. Ce voyage en Angleterre aurait dû être le meilleur moment de l'année, mais ma famille d'accueil n'est pas très... accueillante ! Heureusement il y a Sarah, la soeur de mon correspondant. Mes amis se moquent quand je leur dis que je suis amoureux. Comment savoir ce que l'on ressent vraiment quand on vit tant de nouvelles choses pour la première fois ?

Par Maxime Gillio, Gillio Maxime
Chez Albin Michel

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Auteur

Maxime Gillio, Gillio Maxime

Editeur

Albin Michel

Genre

Romans, témoignages & Co

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Je ne m'attendais pas à toi

Maxime Gillio, Gillio Maxime

Paru le 02/09/2026

272 pages

Albin Michel

15,90 €

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