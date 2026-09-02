Je ne m'attendais pas à toi

Comment reconnaître l'amour quand on ne l'a jamais vécu ? Une semaine. C'est la première fois que je pars aussi longtemps sans mes parents. Ce voyage en Angleterre aurait dû être le meilleur moment de l'année, mais ma famille d'accueil n'est pas très... accueillante ! Heureusement il y a Sarah, la soeur de mon correspondant. Mes amis se moquent quand je leur dis que je suis amoureux. Comment savoir ce que l'on ressent vraiment quand on vit tant de nouvelles choses pour la première fois ?