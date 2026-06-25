La mauvaise réputation

Encore un mythe qui tombe : les frontières en Afrique ne sont pas qu'un découpage arbitraire des empires coloniaux du 19e siècle , elles sont aussi le résultat des i nteractions, des ruses ou des négociations des Africains eux-mêmes à travers l'histoire et jusqu'à aujourd'hui. La preuve par le terrain, au delà des crises, des terroristes ou de la faillite des Etats. - Un essai iconoclaste sur le grand mythe du découpage de l'Afrique à l'époque coloniale selon des frontières arbitraires - Une a nalyse historique des interractions, ruses et négociations des Africains lors de la conférence de Berlin de 1885 et les années suivantes - Un travail corroboré par des études de terrains à la fontière sénégalo-gambienne ou aux fronitières sahéliennes (Mali, Burkina, Niger...). - Un ouvrage signé par une spécialiste du sujet, chercheuse à l'IRIS et responsable de programmes notamment sur les frontières au Sahel et leur porosité aux terroristes - Le troisième titre de la collection emblématique Pépites Jaunes dirigée par Elgas.