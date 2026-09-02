Le pays miraculeux

COMMENT LA FRANCE EST DEVENUE LA FRANCE Peut-on encore écrire une histoire de France qui surprend, qui change le regard, qui donne le sentiment de redécouvrir ce que l'on croyait connaître ? Peut-on encore parler de nation et d'identité historique sans sombrer dans un provincialisme ou un chauvinisme étriqués ? Oui, Baptiste Touverey en apporte la preuve avec un souffle enchanteur, en secouant les clichés et en renouvelant la compréhension de faits et d'événements dont la portée avait été mal appréciée. Nos ancêtres les Gaulois ? Non, nos ancêtres les Romains. Le moment fondateur de la France : Hugues Capet ? Non, la conquête de la Normandie en 1204 par Philippe Auguste et son petit royaume d'Ile-de-France. Une nation imposée par un Etat ? Non, d'abord un empire accidentel. Et dans ce creuset, la formation d'une mentalité commune destinée à traverser les siècles : l'esprit chevaleresque mariant le sentiment de l'honneur avec nos valeurs profondes de liberté et d'égalité. Première puissance européenne pendant plus d'un millénaire, puis patrie de l'art de vivre, de la culture et de la démocratie, la France, désormais convaincue de son déclin, en oublierait-elle les miracles qui ont fait l'originalité de son histoire et nourri son rayonnement universel ?